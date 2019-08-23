Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 2 yılda bir yapılan futbol il temsilcisi seçimi Çorum’da yarın gerçekleştirilecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda yapılacak seçim saat 14.00’te başlayacak. Seçim öncesinde mevcut il temsilcisi Engin Ayan yeniden aday olduğunu açıkladı. Ayan dışında şu ana kadar adaylık açıklayan çıkmazken, Ayan’ın seçime yine tek aday olarak girmesi bekleniyor.

2003 Şubat ayında Cihan Olur’un istifası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atama ile göreve gelen Engin Ayan, aynı yıl Temmuz ayında bu kez seçimle göreve geldi. Ayan, 2003’ten beri 2 yılda bir yapılan seçimde rakipsiz olarak seçiliyor ve görevini başarıyla yerine getiriyor.

Futbol İl Temsilcisi amatör futbol kulüpleri tarafından seçiliyor.