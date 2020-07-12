Engin Ayan ameliyat oldu
Futbol İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Yönetim Kurulu üyesi Engin Ayan, küçük bir operasyon geçirdi.
Spor 12.07.2020, 18:04
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İl temsilcisi Ayan, ayağındaki bir rahatsızlık için hastaneye gittiğini, çektirdiği ultrasonda safra kesesinde taş tespit edildiğini ve bunun üzerine kapalı bir ameliyatla taşları aldırdığını söyledi.
Ayan, Özel Elitpark Hastanesi’nde geçirdiği operasyon sonrası taburcu oldu ve evinde istirahate çekildi.
ÇORUM HABER, Engin Ayan’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Spor Servisi)
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