Engin Ayan ameliyat oldu

İl temsilcisi Ayan, ayağındaki bir rahatsızlık için hastaneye gittiğini, çektirdiği ultrasonda safra kesesinde taş tespit edildiğini ve bunun üzerine kapalı bir ameliyatla taşları aldırdığını söyledi.

Ayan, Özel Elitpark Hastanesi’nde geçirdiği operasyon sonrası taburcu oldu ve evinde istirahate çekildi.

ÇORUM HABER, Engin Ayan’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Spor Servisi)