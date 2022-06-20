Engel atlama yarışları nefesleri kesti

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ahal Teke Atlıspor ve Atahan Atlısporları Kulübü müsabakaları hafta sonu Çorum’da yapıldı. Atahan Atlısporlar Kompleksi’nde gerçekleşen yarışları Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve çok sayıda at sporları tutkunları izledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden olmak üzere toplam 40 sporcu müsabakalarda ter dökerken, Çorum’u ise 12 sporcu temsil etti. 6 farklı branşta gerçekleşen yarışlar sonunda Çorumlu sporcular 4 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplamda 10 madalya alarak önemli bir başarıya imza attılar.

TUNCER’DEN ATAHAN ATLISPOR KULÜBÜ’NE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Çorum’a kazandırılan Atahan Atlısporları Tesisleri’nin çok kıymetli ve uluslararası standartlar üzerinde olduğunu söyledi. Zeminle ilgili yapılacak düzenlemelerin ardından Federasyon tarafından düzenlenecek olan unvan kupalarının Çorum’da yapılabileceğini de ifade eden Tuncer, “Binicilik konusunda bölgenin lokomotifinin Çorum olmasını istiyoruz. Kurulduğu günden bu yana Atahan Atlısporları Kulübü önemli bir başarıya imza atmıştır. Kendilerini buradan kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

‘AMACIMIZ ATLI SPORLARI ÇORUM’DA YAYGINLAŞTIRMAK’

Çorum Atahan Atlısporlar Kulübü yönetimi ise, “Binicilik Sporuna olan sevdamızla hareket ederek çıktığımız yolda ata sporumuz olan biniciliğin gençler arasında yaygınlaştırmak ve binicilik sporuna ulusal, uluslararası arenada belirli bir seviyeye getirmek için gayretle inançla ve azimle sevdamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda başta antrenörlerimize sporcularımıza velilerimizi teşekkür ediyoruz. Bizi ve binicilik sporuna katkılarını esirgemen tüm herkese Kulübümüz olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.



(Rıfat KARA)