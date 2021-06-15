Enes Kavlu ikinci kez Türkiye Şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-13 Yaş Minikler Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Çorumlu güreşçiler bir madalya daha kazandı. İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Enes Kavlu, kilosunda birinciliği elde etti.

Serbest stil 48 kiloda mindere çıkan Enes Kavlu, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden C.Yiğit Purcu ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaşan İskilipli güreşçi, rakibini tuşla yenerek kariyerindeki ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Adem Uysal’ın antrenörlüğünü yaptığı Enes Kavlu, 2019 yılında da Ankara’da şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Antalya’daki şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Taha Özboyacı 52 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Yusuf Eren Koçak da 30 kiloda üçüncülüğü elde etmişti.

Aynı zamanda Milli Takım antrenörü de olan İskilip Belediyespor Güreş Antrenörü Adem Uysal, Enes Kavlu’nun şampiyon olması üzerine yaptığı açıklamada, “İzlediğimiz yeteneğin peşine düşerek keşfettiğimiz sporcularımızı Başkanımız Ali Sülük Bey’in destekleriyle yetiştirerek bugünlere gelmesini sağladık. Bu Sporcularımızın başarılarında ilçemizin mayasında ve öz kültüründe var olan milli ruhu uyandırdık. Gençlerimiz ata sporu olan güreş ile ilçemizin adını tüm dünyada duyurmaya, güreş severlerin de sayesinde devam edecekler. Şampiyonluğun kutlu olsun Yiğidim

(Spor Servisi)

