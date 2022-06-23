Enes Duman Türkiye şampiyonu

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Kocaeli’de devam eden Türkiye Şampiyonası’nda, ringe çıkan Çorumlu sporculardan Enes Duman, şampiyon oldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonaya, 78 ilden 4.850 sporcu katılırken, 490 antrenör ve 80 hakem görev yapıyor. Şampiyonada Çorum’u temsil eden sporculardan Enes Duman, altın madalyaya ulaştı.

Layt kontak 69 kiloda, antrenörü ve aynı zamanda babası Sinan Duman nezaretinde ringe çıkan İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, Pınar Teknoloji Tasarım Koleji öğrencisi Enes Duman, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Duman, elde ettiği başarıyla, milli takıma seçilebilmek için gerekli puanları topladı ve Kickboks Federasyonu’nun açıklayacağı listeyi beklemeye başladı.

Öte yandan, şampiyonanın açılış töreni de gerçekleştirildi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül katıldı.

Şampiyona 27 Haziran’da sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

