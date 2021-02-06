En kritik dönemeç

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 22.hafta açında yarın sahasında ligin güçlü takımlarından Kocaelispor’u konuk edecek.

Grupta 26 puanla 10.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıya deplasmanda lider Manisa FK karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile başlarken, geçtiğimiz haftayı bay geçti. Ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle gücüne güç katan Çorum Futbol Kulübü, Kocaelispor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, sakatlığı süren Mehmet Sedef ve kırmızı kart cezalısı olan Cengiz Ötkün yarınki kritik maçta da forma giyemeyecek.

35 puanla 5.sırada yer alan Kocaelispor ise ikinci yarıya deplasmanda aldığı 3-0’lık Sarıyer galibiyetiyle başlarken, hafta içerisinde sahasında lider Manisa FK’ya 2-0 yenildi. Zirvenin 19 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutlarını yitiren Kocaelispor, tamamen Play-Off’a kalmaya odaklandı.

Körfez ekibinde, yarınki kritik maç öncesinde Burak Süleyman’ın sakatlığı bulunuyor. Daha önce, Burak Süleyman’ın Çorum FK’ya karşı oynayamayacağı belirtilirken, maç öncesi son durumda deneyimli futbolcunun forma giyebileceği kaydediliyor. Sarı kart cezalısı Yılmaz Özeren ise forma giyemeyecek.

İki kardeş takımın yarın Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak kritik maçında İzmir bölgesi hakemlerinden Mehmet Çağatay Lakot düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta Lakot’un yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Çağrıcan Pazarcıklı ve Muhammet Ali Doğan yapacak. Aynı bölgeden Emre Bulut ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)