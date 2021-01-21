En kötü üçüncü ortalama

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 9 sezondur mücadele ettiği profesyonel futbol liglerinde ilk yarılar itibariyle en düşük puan ortalamasına sahip üçüncü sezonunu geçiriyor.

18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, topladığı 26 puanla 8.sırada yer alırken, maç başına puan ortalaması 1,44 olarak gerçekleşti. Attığı 38 golle tarihinin en golcü sezonu, yediği 25 golle de en çok gol yediği sezonu geçiren Çorum Futbol Kulübü’nün maç başına puan ortalaması, 9 sezon içerisindeki en düşük üçüncü ortalama oldu.

EN KÖTÜ ORTALAMA 2012-13’TE

Çorum Futbol Kulübü’nün, ilk yarılar itibariyle en düşük ortalaması 3.ligdeki ilk sezonu oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2012-13 sezonunun ilk yarısında 17 maçta 22 puan toplarken, puan ortalaması 1,29 olarak gerçekleşti.

En düşük ikinci ortalama ise 2015-16 sezonunda kayıtlara geçti. Çorum ekibi, 18 maç oynamalarına rağmen 26 puan topladılar ve 1,44 puan ortalaması tutturdular.

Kırmızı-siyahlılar, 5 sezon aradan sonra bu sezonun son 9 maçındaki puan ortalaması 2,0 olarak gerçekleşmesine rağmen 18 maç sonunda toplanan 26 puanın ortalaması 1,44 puan oldu.

EN YÜKSEK ORTALAMA 2017-18’DE

Çorum Futbol Kulübü, en yüksek puan ortalamasına ise 2017-18 sezonunda ulaştı. 17 maçta 32 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü’nün puan ortalaması 1,88 olarak gerçekleşti.

Kırmızı-siyahlılar, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 17’şer maçta 30’ar puan toplarken, ortalamalar 1,76 olarak gerçekleşti. 2016-17 sezonunda 18 maçta 29 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü’nün puan ortalaması 1,61 olurken, 2018-19 sezonunda 17 maç sonunda alınan 28 puanın ortalaması 1,64 olarak kayıtlara geçti.

Çorum Futbol Kulübü, geçen sezon ise 17 maçta 31 puan toplarken, 1,82 puan ortalaması tutturdu.

(Spor Servisi)