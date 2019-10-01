Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103877
ALTIN
272.185
DOLAR
5.7178
STERLİN
7.0417
EURO
6.2489

En kötü iç saha performansı

Profesyonel liglerdeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, evinde oynadığı ilk 3 maçlarda aldığı sonuçlar itibariyle en kötü performansı bu sezon sergiledi. 3 maçta sadece 3 puan toplayabilen Yeni Çorumspor, attığı 1 golle de periyodun en az gol bulduğu sezonunu yaşadı.

En kötü iç saha performansı

Profesyonel liglerdeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, evinde oynadığı ilk 3 maçlarda aldığı sonuçlar itibariyle en kötü performansı bu sezon sergiledi. 3 maçta sadece 3 puan toplayabilen Yeni Çorumspor, attığı 1 golle de periyodun en az gol bulduğu sezonunu yaşadı.

01 Ekim 2019 Salı 22:47
En kötü iç saha performansı

2012-13 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Yeni Çorumspor, iç sahada oynadığı ilk 3 maçlar itibariyle en kötü performansı bu sezon sergiledi. Kırmızı-Siyahlılar, 3 puan topladıkları 2017-18 sezonundaki performanslarının averajla gerisinde kalarak en kötü tablonun içerisinde yer aldılar.

2 SEZON 3’TE 3 YAPTI

Yeni Çorumspor, 2013-14 sezonunda Sancaktepe’yi 1-0, Balçova Belediye’yi 4-1, Sakaryaspor’u da 1-0 yenerken, 2018-19 sezonunda ise Muğlaspor’u 2-1, Fatsa Belediye’yi 1-0, Turgutluspor’u da 2-1 yenerek ilk 3 hafta iç saha maçlarında hiç fire vermeyip 3’te 3 yaptı.

2012-13 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 5, 201516 sezonunda 6 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan toplayan Yeni Çorumspor, en kötü performansı ise bu sezon ve 2017-18 sezonunda sergiledi.

2017-18 sezonunda Ankara Adliyespor ile 2-2, Utaş Uşakspor’la 1-1, Karaköprü Belediye ile de 2-2 berabere kalarak 3 puan toplayan Yeni Çorumspor, bu sezon ise 1922 Konyaspor’u 1-0 yenmesine rağmen Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor’a da 2-0 yenilerek averajla 2017-18 sezonun gerisinde kalıp ilk 3 haftalardaki iç saha maçları itibariyle tarihinin en kötü performansını sergiledi.

EN AZ GOLÜ BU SEZON ATTI

Yeni Çorumspor, iç sahadaki ilk 3 maçlar itibariyle tarihinin en çok golünü 2015-16 sezonunda attı. Dersimspor’u 2-1, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 1-0, Sandıklıspor’u ise 5-1 yenen Yeni Çorumspor attığı 7 gole karşılık 3 gol yedi.

Kırmızı-Siyahlılar, aynı periyotta en az golü ise bu sezon attı. Sadece 1-0 kazandığı 1922 Konyaspor maçında gol bulan Yeni Çorumspor, Gümüşhanespor ve Pendikspor maçlarında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Hüseyin AŞKIN

İlgili Haberler
Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da
Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da
Ali Koçak ‘26’ dedi
Ali Koçak ‘26’ dedi
Çorum Veteranlar Orta Karadeniz grubunda
Çorum Veteranlar Orta Karadeniz grubunda
Barış Boyar'dan çifte şampiyonluk
Barış Boyar'dan çifte şampiyonluk
“Zaman lehimize işliyor”
“Zaman lehimize işliyor”
Gözler Zonguldak maçına çevrildi
Gözler Zonguldak maçına çevrildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim