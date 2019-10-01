En kötü iç saha performansı

2012-13 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Yeni Çorumspor, iç sahada oynadığı ilk 3 maçlar itibariyle en kötü performansı bu sezon sergiledi. Kırmızı-Siyahlılar, 3 puan topladıkları 2017-18 sezonundaki performanslarının averajla gerisinde kalarak en kötü tablonun içerisinde yer aldılar.

2 SEZON 3’TE 3 YAPTI

Yeni Çorumspor, 2013-14 sezonunda Sancaktepe’yi 1-0, Balçova Belediye’yi 4-1, Sakaryaspor’u da 1-0 yenerken, 2018-19 sezonunda ise Muğlaspor’u 2-1, Fatsa Belediye’yi 1-0, Turgutluspor’u da 2-1 yenerek ilk 3 hafta iç saha maçlarında hiç fire vermeyip 3’te 3 yaptı.

2012-13 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 5, 201516 sezonunda 6 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan toplayan Yeni Çorumspor, en kötü performansı ise bu sezon ve 2017-18 sezonunda sergiledi.

2017-18 sezonunda Ankara Adliyespor ile 2-2, Utaş Uşakspor’la 1-1, Karaköprü Belediye ile de 2-2 berabere kalarak 3 puan toplayan Yeni Çorumspor, bu sezon ise 1922 Konyaspor’u 1-0 yenmesine rağmen Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor’a da 2-0 yenilerek averajla 2017-18 sezonun gerisinde kalıp ilk 3 haftalardaki iç saha maçları itibariyle tarihinin en kötü performansını sergiledi.

EN AZ GOLÜ BU SEZON ATTI

Yeni Çorumspor, iç sahadaki ilk 3 maçlar itibariyle tarihinin en çok golünü 2015-16 sezonunda attı. Dersimspor’u 2-1, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 1-0, Sandıklıspor’u ise 5-1 yenen Yeni Çorumspor attığı 7 gole karşılık 3 gol yedi.

Kırmızı-Siyahlılar, aynı periyotta en az golü ise bu sezon attı. Sadece 1-0 kazandığı 1922 Konyaspor maçında gol bulan Yeni Çorumspor, Gümüşhanespor ve Pendikspor maçlarında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Hüseyin AŞKIN