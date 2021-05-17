En kötü dördüncü, en iyi beşinci sezon

2020-21 sezonunda, Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 36 maçta topladığı 54 puan 10.sırada yer alırken, maç başına puan ortalamasına göre en kötü dördüncü sezonunu geçirdi.

Grupta, 36 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi alan Çorum FK, 54 puan toplarken, attığı 61 gole karşılık kalesinde 37 gol gördü.

MAÇ BAŞINA 1,5 PUAN

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Çorum FK, 36 maçın 15’ini kazanıp 9’unda berabere kalarak 54 puan topladı. Maç başına 1,5 puan ortalaması tutturdu. Kırmızı-siyahlılar, maç başına 1,69 gol atarken, yine maç başına 1,02 gol yediler.

EN KÖTÜ DÖRDÜNCÜ SEZON

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu tamamlayan Çorum FK’nın bu sezonki puan ortalaması, maç başına göre puan ortalamasında tarihinin en kötü dördüncü ortalaması oldu. Kırmızı-siyahlılar, sezonu 1,50 puan ortalamasıyla tamamladılar.

3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-13’te, sezonu 38 puanla tamamlayan Çorum FK, 1,11 puan ortalaması tuttururken, bu oran, tarihinin en kötü puan ortalaması olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı-siyahlıların ikinci en kötü ortalaması, geçen sezon gerçekleşti. Pandemi nedeniyle tamamlanamayan sezonda, 36 puan toplayan Çorum FK, maç başına göre 1,28 puan ortalaması tutturdu.

2017-18 sezonu ise Çorum FK’nın en kötü üçüncü sezonu oldu. 48 puan toplayan Çorum FK, 1,41 puan ortalaması tutturdu.

EN İYİ BEŞİNCİ SEZON

Maç başına göre puan ortalamasında, Çorum FK’nın en iyi sezonu 2014-15 sezonu oldu. Kırmızı-siyahlılar, 56 puan topladıkları sezonda 1,64 puan ortalaması tutturdular.

Çorum FK, 2015-16 sezonu, Çorum FK’nın en çok puan topladığı sezon olarak kayıtlara geçmesine rağmen, puan ortalamasına göre ise en iyi ikinci sezon oldu. Sezonu 59 puanla tamamlayan Çorum FK’nın puan ortalaması 1,63 olarak gerçekleşti.

2016-17 sezonunda 58 puan toplayan Çorum FK, 1,61 puan ortalaması tuttururken, 2013-14 sezonunda toplanan 53 puan maç başına göre dağılımı 1,55 oldu.

2018-19 sezonunu ise 52 puanla tamamlayan Çorum FK, maç başına göre 1,52 puan ortalaması yakaladı.

(Spor Servisi)

