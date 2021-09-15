“En kısa zamanda liderliği istiyoruz”

Geçtiğimiz hafta Sarıyer’i 2-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Ercümend Coşkundere, “İyi oynuyoruz. Ama ben, rakibe pozisyon vermeyi sevmiyorum. Sarıyer maçında 1-2 pozisyon verdik. Bu bizi mutlu etmedi ama her şeye rağmen kazandık. Farkı daha da artırabilirdik, kaçırdığımız goller var.

Bizim hedefimiz şampiyonluk. İnşallah en kısa zamanda lider olmak ve zirveyi bir daha bırakmamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum FK maçıyla ilgili de konuşan Coşkundere, “Çok iyi bir kadroları var. Onlar da şampiyonluğa oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Ama bizim de hedefimiz belli. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

