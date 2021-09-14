En iyi ikinci performans

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, evinde ve deplasmandaki ilk maçlarını oynadıktan sonra, ilk 2 haftalar itibariyle tarihinin en iyi ikinci sezon başlangıcını yaptı.

SADECE 2019-2020’DE 2’DE 2

2012-2013 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum FK, 3.Lig’de 7 sezon geçirdikten sonra, son 3 sezondur da 2.Lig’de Çorum’u temsil ediyor. 10 sezon içerisinde, ilk iç saha ve dış saha maçlarında alınan sonuçlara göre, en başarılı performansı 2019-2020 Sezonunda sergileyen Çorum FK, oynadığı 2 maçı da kazandı. Kırmızı-siyahlılar, 2.Lig’deki ilk sezonları olan 2019-2020 Sezonuna iç sahada 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek başlarken, 2.hafta maçında da deplasmanda İnegölspor’u 2-1 mağlup ettiler. 2 maç sonunda 6 puana ulaşan Çorum FK, diğer 9 sezonda da aynı başarıyı gösteremedi.

AVERAJLA EN İYİ İKİNCİ SEZON

2017-2018 Sezonunda, ilk hafta İstanbul’da Tepecikspor’u 2-0 yenen Çorum FK, ikinci maçında evinde Ankara Adliyespor’la 2-2 berabere kalıp 4 puan toplarken, bu sezon da yine ilk 2 maçlar sonunda 4 puana ulaştı. Diyarbekirspor’la evinde 1-1 berabere kalan Çorum FK, ikinci maçında geçtiğimiz hafta Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’u 4-0 yendi ve 4 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, 2017-2018 Sezonundaki 4 puanı averajla geride bırakarak en başarılı ikinci performansı sergilemiş oldular.

Çorum FK, ilk 2 haftalar itibariyle, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında 3’er puan toplarken, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında hiç puan alamadılar.



ÇORUM FK’NIN SEZONLARA GÖRE “İLK 2 MAÇLARI)

2012-2013

Altınordu (D)…0-2

Darıca G.B…….2-1

2013-2014

Orhangazi (D)…1-2

Sancaktepe…….1-0

2014-2015

Kızılcabölük (D)..2-3

A.Sebatspor…….1-0

2015-2016

Dersimspor…1-2

Manavgat (D)..1-2

2016-2017

Beylerbeyi…3-1

Erzincan (D)…0-1

2017-2018

Tepecikspor (D)..2-0

Adliyespor……2-2

2018-2019

Muğlaspor….2-1

1461 Trabzon (D)..0-1

2019-2020

1922 Konya…1-0

İnegölspor (D)..2-1

2020-2021

Manisa FK….1-3

Kocaelispor (D)..0-3

2021-2022

Diyarbekirspor…1-1

E.Velimeşe (D)…4-0

