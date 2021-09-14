En iyi ikinci performans
Profesyonel futbol liglerindeki 10. sezonuna giren Çorum FK, evindeki ilk maçtan sonra deplasmandaki ilk maçını da oynadı. Bu maçlarda 4 puan toplayan Kırmızı-siyahlılar, ilk 2 haftalar itibariyle, averajla tarihinin en iyi ikinci sezon başlangıcını yaptı.
2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, evinde ve deplasmandaki ilk maçlarını oynadıktan sonra, ilk 2 haftalar itibariyle tarihinin en iyi ikinci sezon başlangıcını yaptı.
SADECE 2019-2020’DE 2’DE 2
2012-2013 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum FK, 3.Lig’de 7 sezon geçirdikten sonra, son 3 sezondur da 2.Lig’de Çorum’u temsil ediyor. 10 sezon içerisinde, ilk iç saha ve dış saha maçlarında alınan sonuçlara göre, en başarılı performansı 2019-2020 Sezonunda sergileyen Çorum FK, oynadığı 2 maçı da kazandı. Kırmızı-siyahlılar, 2.Lig’deki ilk sezonları olan 2019-2020 Sezonuna iç sahada 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek başlarken, 2.hafta maçında da deplasmanda İnegölspor’u 2-1 mağlup ettiler. 2 maç sonunda 6 puana ulaşan Çorum FK, diğer 9 sezonda da aynı başarıyı gösteremedi.
AVERAJLA EN İYİ İKİNCİ SEZON
2017-2018 Sezonunda, ilk hafta İstanbul’da Tepecikspor’u 2-0 yenen Çorum FK, ikinci maçında evinde Ankara Adliyespor’la 2-2 berabere kalıp 4 puan toplarken, bu sezon da yine ilk 2 maçlar sonunda 4 puana ulaştı. Diyarbekirspor’la evinde 1-1 berabere kalan Çorum FK, ikinci maçında geçtiğimiz hafta Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’u 4-0 yendi ve 4 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, 2017-2018 Sezonundaki 4 puanı averajla geride bırakarak en başarılı ikinci performansı sergilemiş oldular.
Çorum FK, ilk 2 haftalar itibariyle, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında 3’er puan toplarken, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında hiç puan alamadılar.
ÇORUM FK’NIN SEZONLARA GÖRE “İLK 2 MAÇLARI)
2012-2013
Altınordu (D)…0-2
Darıca G.B…….2-1
2013-2014
Orhangazi (D)…1-2
Sancaktepe…….1-0
2014-2015
Kızılcabölük (D)..2-3
A.Sebatspor…….1-0
2015-2016
Dersimspor…1-2
Manavgat (D)..1-2
2016-2017
Beylerbeyi…3-1
Erzincan (D)…0-1
2017-2018
Tepecikspor (D)..2-0
Adliyespor……2-2
2018-2019
Muğlaspor….2-1
1461 Trabzon (D)..0-1
2019-2020
1922 Konya…1-0
İnegölspor (D)..2-1
2020-2021
Manisa FK….1-3
Kocaelispor (D)..0-3
2021-2022
Diyarbekirspor…1-1
E.Velimeşe (D)…4-0