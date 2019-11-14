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En golcüleri Serdar Deliktaş

Yeni Çorumspor’un bu hafta karşılaşacağı Manisa Futbol Kulübü geride kalan 12 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik alıp topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda otururken, attığı 38 golle de Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcü takımı durumunda.

En golcüleri Serdar Deliktaş

Yeni Çorumspor’un bu hafta karşılaşacağı Manisa Futbol Kulübü geride kalan 12 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik alıp topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda otururken, attığı 38 golle de Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcü takımı durumunda.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:29
En golcüleri Serdar Deliktaş

Manisa temsilcisinin attığı 38 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. 33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Deliktaş 11 golle takımının en golcü futbolcusu olurken, aynı gole sahip olan Hekimoğlu Trabzonlu Taha Balcı ile de grubun gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

Manisa temsilcisinde 11 gollü Serdar Deliktaş’ın ardından Zahit Fındık 7, Dilaver Güçlü 5, Sinan Kurumuş 3, Çağrı Giritlioğlu, Erhan Kara ve Ferhat Yazgan 2’şer golle takımlarının gol yüküne omuz verdiler. Manisa Futbol Kulübü adına Mehmet Yılmaz, Nizamettin Çalışkan, Oğuz Kocabal, Onur Kolay, Salih Zafer Kurşunlu ve Volkan Okumak da 1’er gol attılar.

(Hüseyin AŞKIN)

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