En golcü Halil İbrahim Sönmez

Çorum FK, ligin geride kalan 10 haftalık periyodunda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, bu goller 9 farklı futbolcudan geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin en golcü futbolcusu ise kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez oldu.

5 golle Çorum FK’nın en golcü ismi olan Halil İbrahim Sönmez’in ardından Batuhan Er 4 golle ikinci sırada yer alıyor. Mehmet Gürkan 2 golle sıralamada üçüncülüğü alırken, Burak Çalık, İsmet Benli, Murat Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu ve Umut Kaya 1’er golle Çorum FK’nın gol yüküne omuz verdiler.

Çorum FK’nın 1 golünü ise geçtiğimiz hafta Etimesgut Belediyesporlu Halil Köçer kendi kalesine attı.

(Hüseyin AŞKIN)

