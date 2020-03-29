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En farklı galibiyet Gümüşhane’ye karşı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı. Bu maçlarda 36 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 42 gol gördüler.

En farklı galibiyet Gümüşhane’ye karşı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı. Bu maçlarda 36 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 42 gol gördüler.

29 Mart 2020 Pazar 22:31
En farklı galibiyet Gümüşhane’ye karşı

6 MAÇI TEK FARKLA KAZANDI

Çorum Futbol Kulübü, aldığı 11 galibiyetten 6’sını tek farklı skorlarla hanesine yazdırdı. Kırmızı-Siyahlılar, bu maçlarda 1922 Konyaspor’u 1-0, İnegölspor’u 2-1, Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Sancaktepe’yi 1-0, Başkent Akademi Futbol Kulübü’nü (BAK Spor) 3-2, Samsunspor’u da 2-1 yenerken, Hacettepespor’u 3-1, Şanlıurfaspor ve Sarıyer’i 2-0, Afyonspor’u 4-2, Gümüşhanespor’u ise 4-1 yendi.

EN ÇOK TEK FARKLA YENİLDİ

3 maçı da berabere biten Çorum Futbol Kulübü’nün aldığı 14 yenilgiden 7’si tek farkla, 5’ini iki farkla, 2’sini ise 3 farkla kaybetti.

Kırmızı-Siyahlılar, Gümüşhanespor’a 1-0, Hekimoğlu Trabzon’a 2-1, Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2, 1922 Konyaspor’a 1-0, Pendikspor’a 3-2, Başkent Akademi’ye 2-1 ve Hacettepespor’a 2-1, Pendikspor, Manisa FK, Kırklarelispor ve Sancaktepe’ye 2-0, İnegölspor’a 3-1, Tarsus İdmanyurdu ve Afjet Afyonspor’a ise 3-0’lık skorlarla boyun eğdiler.

EN FARKLI GALİBİYET DEPLASMANDA

Çorum Futbol Kulübü, 11 galibiyet içerisinde en farklı skoru Gümüşhanespor’a karşı aldı. Sezonun ilk yarısında sahasında 1-0 yenildiği Gümüşhanespor’a 20.hafta maçında konuk olan Çorum Futbol Kulübü, 26 Ocak’ta oynanan maçı 7.dakikada Volkan Akyıldız, 24.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir, 27.dakikada Mete Yıldız ve 64.dakikada Kıvanç’ın attığı gollerle 4-1 kazandı. Bu skor, Çorum Futbol Kulübü’nün 28 haftada aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

EN FARKLI YENİLGİLER

Çorum Futbol Kulübü, en farklı yenilgilerini ise son iki deplasmanda aldı. Kırmızı-Siyahlıların, 26.haftada Tarsus İdmanyurdu, 28.haftada da Afjet Afyonspor karşısında aldıkları 3-0’lık yenilgiler, bu sezonun en farklı mağlubiyetleri olarak kayıtlara geçti.

EN GOLLÜ MAÇ AFYONSPOR’LA

Çorum Futbol Kulübü, 28 haftada en gollü maçı Afjet Afyonspor’la oynadı. 11.haftada Çorum’da oynanan ve Çorum Futbol Kulübü’nün 4-2 kazandığı maçta atılan 6 gol, Çorum temsilcisinin bu sezonki en gollü maçı oldu.

Çorum Futbol Kulübü’nün Başkent Akademi Futbol Kulübü’nü (BAK Spor) 3-2, Gümüşhanespor’u ise 4-1 yendiği maçlarda 5’er gol atılırken, Amed Sportif Faaliyetler ve Pendikspor’a 3-2 yenildiği maçlarda da fileler yine 5’er kez havalandı.

ÇORUM FK’NIN MAÇLARI

1922 Konya…1-0

İnegölspor (D)..2-1

Gümüşhane….0-1

Sancaktepe (D)..1-0

Pendikspor….0-2

Zonguldak (D)…2-1

BAK Spor……3-2

Hacettepe (D)…3-1

Tarsus İ.Y……0-0

H.Trabzon (D)…1-2

A.Afyonspor…4-2

Şanlıurfa (D)….2-0

Manisa FK….0-2

Sarıyer (D)….2-0

Amed S.F. (D)…2-3

Samsunspor….2-1

Kırklareli (D)…0-2

1922 Konya (D)..0-1

İnegölspor…..1-3

Gümüşhane (D)..4-1

Sancaktepe….0-2

Pendikspor (D)…2-3

Zonguldak…..2-2

BAK Spor (D)…1-2

Hacettepespor…1-2

Tarsus İ.Y. (D)..0-3

H.Trabzon…..0-0

A.Afyonspor (D)..0-3

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