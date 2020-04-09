En çok süreyi Onur aldı

2019-2020 sezonuna 22 futbolcu ile merhaba diyen Çorum Futbol Kulübü, 28.haftaya kadar belli aralıklarla 10futbolcu ile yollarını ayırdı. Ara transfer döneminde 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendiren Kırmızı-Siyahlılar altyapıdan 2 futbolcuya profesyonel imza attırarak 28.hafta itibariyle kadrosunu 19 futbolcu ile korudu.

Sezon başından beri kadroda yer alan futbolcular toplam 17 bin 406 dakika sahada kalırken, bu futbolcular arasında en çok süreyi alan isim 26 maç 2340 dakika ile kaleci Onur Tekin oldu.

Onur Tekin’i 26 maç 2310 dakika ile Ertuğrul Sancaktutan takip ederken, 27 maç 2289 dakika ile Mert Ilıman ise en çok sahada kalan futbolcular arasında üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ismi Osman Bodur 26 maç 2261 dakika ile takip etti. Diğer futbolcuların 28 haftadaki maç ve dakika performansları ise sırasıyla şu şekilde oluştu; Kerem Çağatay 24 maç 1931 dakika, Muhammed Rıdvan Özdemir 26 maç 1910 dakika, Kıvanç Kaya 23 maç 1579 dakika, Batuhan Demirel 20 maç 1154 dakika, Muhammed Çoban 13 maç 945 dakika, Nafican Yardımcı 6 maç 417 dakika ve kaleci Reşat Şen 3 maç 270 dakika.

GİDENLERDE ZİRVE MURATHAN BURUŞ’UN

Çorum Futbol Kulübü’nün yollarını ayırdığı futbolcular arasında ise en çok sahada kalan isim Murathan Buruş oldu.

Çorum Futbol Kulübü’nün Hacettepe’ye sahasında 2-1 mağlup olduğu 25.hafta maçının ardından takımdan gönderilen Murathan Buruş giden futbolcular arasında 23 maç 1782 dakika ile sahada en çok kalan isim olmayı başardı. Bu alanda Buruş’u 16 maç 1393 dakika ile Eren Tokat takip ederken, Ferdi Konak 12 maç 806 dakika, Fatih Şerifoğlu 15 maç 788 dakika, Oktay Demircan 9 maç 529 dakika, Berat Ali Genç 8 maç 452 dakika, Oğuz Mataracı 8 maç 326 dakika, Hakan Yağmurkaya 4 maç 114 dakika ve Mert Güney 1 maç 18 dakika Çorum FK formasını terleten isimler oldu.

GELENLERDE EN İSTİKRARLI TALHA ÖZLER

Çorum Futbol Kulübü’nün ara transfer döneminde Bodrum Belediyespor’dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki savunma oyuncusu Talha Özler 10 haftalık ikinci yarı periyodunda gelenler arasında Çorum FK’nın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Çorum FK forması ile ikinci yarıda 7 maça çıkan Talha Özler 621 dakika sahada kalmayı başarırken, bir diğer Bodrum Belediyespor’dan transfer edilen tecrübeli futbolcu Şaban Yılmaz Genişyürek ise 10 maçta 507 dakika sahada kalarak bu alanda ikinci oldu. Gelen diğer futbolcuların maç ve dakika performansları ise sırasıyla şu şekilde oluştu; Mete Yıldız 5 maç 334 dakika, Volkan Akyıldız 6 maç 279 dakika ve Burak Seres 6 maç 173 dakika.

(Rıfat KARA)