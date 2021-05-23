En çok süre Sinan Kurumuş’a

Çorum Futbol Kulübü’nde sezonunun sona ermesinin ardından en fazla sahada kalan futbolcular sıralamasında Sinan Kurumuş her alanda olduğu gibi bu alanda da zirvede yer almayı başardı.

2020-2021 sezonunu 54 puanla 10.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nde tam 24 futbolcu forma şansı buldu.

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen golcü futbolcu Sinan Kurumuş, 3162 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer aldı. Sinan’ı 2836 dakika ile kaleci Hasan Hüseyin Akınay takip etti. Üçüncülük koltuğuna 2633 dakika ile Cengiz Ötkün otururken, 2565 dakika sahada kalan Muhammet Fettahoğlu dördüncü, 2527 dakika ile Umut Kaya beşinci, 2492 dakika ile Salih Zafer Kurşunlu ise altıncı sırada yer aldı.

Sezon başından itibaren Çorum FK’da en fazla sahada kalan diğer futbolcular ise Mikail Albayrak 2266 dakika, Ertuğrul Sancaktutan 1966 dakika, Nafican Yardımcı 1953 dakika, Kerem Çağatay 1828 dakika, Eren Tokat 1718 dakika, Tarık Mayhoş 1584 dakika, Mehmet Sedef 1240 dakika, Mete Yıldız 434 dakika ve 117 dakika ile Kıvanç Kaya oldular.

GENÇLERDEN EN AZ SÜRE MERT AKTAŞ’A

Çorum Futbol Kulübü’nde en az sahada kalan futbolcu, sezon başında altyapıdan A takıma dahil edilen Mert Aktaş oldu.

Çorum FK formasını bu sezon 3 maçta terletme başarısı gösteren Mert Aktaş, bu maçlarda sadece 30 dakika sahada kalırken, üçüncü kaleci konumundaki Deniz Çörtlen ise 44 dakika ile en az sahada kalan ikinci futbolcu oldu.

Yine, altyapıdan yetişen Kürşat Altunkaya ise 6 maçta 95 dakika sahada kalarak bu alanda üçüncülüğü elde etti.

DEVRE ARASINDA GELENLERDEN ÖMER BOZAN ZİRVEDE

Çorum FK’nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularda ise Ömer Bozan zirvede yer aldı.

Çorum FK formasını ligin ikinci yarısında 17 maçta terletme başarısı gösteren tecrübeli futbolcu Ömer Bozan 1328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer alırken, Zonguldak Kömürspor’dan transfer edilen Murat Türkkan ise 16 maç 1286 dakika ile ikinciliği elde etti. Balıkesirspor’dan transfer edilen Abdulhamit Yıldız 929 dakika ile üçüncü, dede lakaplı Hüseyin Bak ise 11 maç 606 dakika ile dördüncülüğü elde etti. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen diğer isimlerden Oktay Balcı 452 dakika, son 3 haftada Çorum FK kalesini koruyan Erdi Yokuşlu ise 270 dakika sahada kalmayı başaran diğer futbolcular oldu.

(Spor Servisi)

