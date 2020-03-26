En çok puanı Zonguldak Kömürspor’dan aldılar

1922 Konyaspor’u ilk maçta 1-0 yenen Çorum FK ikinci maçta aynı skorla yenerken, Gümüşhanespor’a ilk maçta 1-0’lık skorla boyun eğip rövanşı 4-1 kazandı. Sancaktepe Futbol Kulübü’nü ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçı evinde 2-0 kaybetti. Kırmızı-Siyahlılar, Pendikspor’a ise iki maçta da yenildiler. İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Çorum FK, rövanşta da sahadan 3-2 mağlup ayrılıp bu sezon ilk kez bir takıma karşı iki maçta da puan alamadı.

Başkent Akademi’yi ilk maçta evinde 3-2 yenen Çorum FK rövanşı 2-1 kaybederken, Hacettepespor karşısında da ilk maçı 3-1 kazanıp rövanşta 2-1 mağlup oldu.

Tarsus İdmanyurdu karşısında sahasında oynadığı il maçta 0-0 berabere kalan Çorum FK, rövanşta Mersin ekibine 3-0’lık skorla boyun eğerken, Hekimoğlu Trabzon’a karşı ise ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybedip, rövanşta golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-Siyahlılar, Afjet Afyonspor’la oynadıkları maçlarda ise, sahasında 4-2 kazanıp, deplasmanda 3-0 yenildiler.

Çorum Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor, Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Kırklarelispor ile henüz ikinci maçları oynamadı.