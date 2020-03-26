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En çok puanı Zonguldak Kömürspor’dan aldılar

Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara öncesinde 28 lig maçı oynarken, 17 farklı takımla karşılaştı. Kırmızı-Siyahlılar, hiçbir takımı iki maçta da yenme başarısı gösteremedi.

En çok puanı Zonguldak Kömürspor’dan aldılar

Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara öncesinde 28 lig maçı oynarken, 17 farklı takımla karşılaştı. Kırmızı-Siyahlılar, hiçbir takımı iki maçta da yenme başarısı gösteremedi.

26 Mart 2020 Perşembe 22:17
En çok puanı Zonguldak Kömürspor’dan aldılar

1922 Konyaspor’u ilk maçta 1-0 yenen Çorum FK ikinci maçta aynı skorla yenerken, Gümüşhanespor’a ilk maçta 1-0’lık skorla boyun eğip rövanşı 4-1 kazandı. Sancaktepe Futbol Kulübü’nü ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçı evinde 2-0 kaybetti. Kırmızı-Siyahlılar, Pendikspor’a ise iki maçta da yenildiler. İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Çorum FK, rövanşta da sahadan 3-2 mağlup ayrılıp bu sezon ilk kez bir takıma karşı iki maçta da puan alamadı.

Başkent Akademi’yi ilk maçta evinde 3-2 yenen Çorum FK rövanşı 2-1 kaybederken, Hacettepespor karşısında da ilk maçı 3-1 kazanıp rövanşta 2-1 mağlup oldu.

Tarsus İdmanyurdu karşısında sahasında oynadığı il maçta 0-0 berabere kalan Çorum FK, rövanşta Mersin ekibine 3-0’lık skorla boyun eğerken, Hekimoğlu Trabzon’a karşı ise ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybedip, rövanşta golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-Siyahlılar, Afjet Afyonspor’la oynadıkları maçlarda ise, sahasında 4-2 kazanıp, deplasmanda 3-0 yenildiler.

Çorum Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor, Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Kırklarelispor ile henüz ikinci maçları oynamadı.

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