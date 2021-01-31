En çok puan aralık ayında

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 20 Eylül’de başlayan 2020-21 sezonunda, bugüne kadar 5 farklı ayda toplam 19 lig maçı oynadı. Kırmızı-siyahlılar, en çok puanı aralık ayında topladılar.

Sezona 20 Eylül’de sahasında Manisa FK karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi ile başlayan Çorum Futbol Kulübü, eylül ayında tek maç oynadı.

EKİMDE 7 PUAN

Ekim ayında 6 maç oynayan Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 7 puan topladı. Bu maçlarda 10 gol atıp kalesinde 10 gol gören Çorum FK, İnegölspor’u deplasmanda 3-2, Niğde Anadolu FK’yı sahasında 4-0 mağlup etti. Tek beraberliğini evinde Afjet Afyonspor’a karşı 1-1’lik skorla alan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Ergene Velimeşespor’a 1-0, Kocaelispor’a 3-0, iç sahada ise Ankara Demirspor’a 3-2 yenildi.

KASIMDA İKİ MAÇ

Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgınına bağlı olarak yaşadığı vakalar nedeniyle Kasım ayında ligde sadece 1 maç oynayabildi. Bu maçta da sahasında 24 Erzincanspor’la 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u iç sahada 3-0 mağlup ettiler.

ARALIKTA PUAN VE GOL REKORU

Çorum Futbol Kulübü, ekim ayında olduğu gibi aralıkta ta 6 maç oynadı ancak hem daha çok gol attı, hem de daha çok puan topladı.

Aralık ayında sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1, Hacettepe’yi 2-0, Gümüşhanespor’u ise 4-0 yenerek 3 galibiyet alan Çorum Futbol Kulübü, Uşakspor’la da 2-2 berabere kalarak toplamda 10 puan topladı. Deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor’a 1-0’lık skorla boyun eğerek iki yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, aralık ayı boyunca oynadığı 6 maçta tam 13 gol atıp kalesinde sadece 5 gol gördü.

OCAKTA 2 GALİBİYET 2 BERABERLİK 1 YENİLGİ

Kırmızı-siyahlılar, ocak ayında 5 maça çıktılar. Bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda Sancaktepe’yi 6-0, Kahramanmaraşspor’u da 3-2 yenerken, Sarıyer’le 1-1, evinde de Amed Sportif Faaliyetler’le 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar tek yenilgilerini ise ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lider Manisa FK’ya karşı 1-0’lık skorla aldılar.

(Spor Servisi)