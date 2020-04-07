En çok gol son çeyrekte

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara öncesinde çıktığı 28 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alıp 36 puan topladı. 14 maçta da sahadan puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübü, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.

İLK YARIDA 13 GOL

90 dakikalık bir maç 15’er dakikalık 6 periyoda bölündüğünde, Çorum Futbol Kulübü’nün attığı gollerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Kırmızı-Siyahlılar, 28 maçta attıkları 36 golün 13’ünü ilk yarılarda kaydederken, bu gollerin 3’ünü 1 ila 15.dakikalar arasında attılar. 16 ve 30.dakikalar arasında 5 gol kaydeden Çorum Futbol Kulübü, ilk yarının son çeyreği olan 31 ila 45.dakikalar arasında da yine rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

GOLLERİN YARISI SON YARIM SAATTE

36 golün 13’ünü ilk yarılarda bulan Çorum Futbol Kulübü, ikinci 45 dakikada rakiplerine tam 23 gol attı. Kırmızı-Siyahlılar bu gollerin 2’sini ikinci yarının ilk çeyreği olan 46-60.dakikalar arasında kaydetti. Son yarım saatte rakip kalelerde daha etkili olan Çorum Futbol Kulübü, 61 ila 75.dakikalar arasında 10, 76 ila 90.dakikalar arasında ise tam 11 gol buldular.

ÇORUM FK’NIN ATTIĞI GOLLERİN DAKİKALARA GÖRE DAĞILIMI

DAKİKA GOL ADEDİ

1-15 3

16-30 5

31-45 5

46-60 2

61-75 10

76-90+ 11