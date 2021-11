“En büyük rakibimiz kendimiziz”

15.hafta maçında, Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtirken, bireysel hatalardan yakındı.

Ligde yedikleri 8 golün 7’sinin bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkat çeken Ahmet Yıldırım’ın yaptığı acıkma şöyle: “Hafta içindeki söylemlerimizde, ‘Trabzon’a kazanmaya gidiyoruz’ demiştik. Maç başladığında ve sonrasındaki oyunla bunu gösterdik.

Rakip, hiç mağlup olmamasına rağmen, girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, pas yapma gibi her şeyi çok iyi oynadığımızı düşünüyorum.

Rakibe hiç pozisyon vermeden sekiz tane gol yemişiz. Bu gollerin yedisini de orta sahada kaptırdığımız toplarla bireysel hatalardan yedik. Yani rakibe pozisyonu kendimiz vermişiz. Hekimoğlu Trabzon karşısında buna benzer bir gol yiyerek maalesef geriye düştük. Gol öncesi faul olması da tartışılır.

Yediğimiz golün ardından kısa sürede reaksiyon göstererek penaltıdan golü bulduk. Ondan sonra oyun yine bizim kontrolümüzdeydi.

Bizim takımımız, maça ciddi konsantre olursa ve o an keyif alırsa, bunu kısa sürede skora yansıtabiliyor. Gelinen noktada rakibimiz kendimiziz. Bireysel hatalara çözüm bulduğumuz zaman galibiyet adına daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bireysel hatadan yediğimiz goller beni çok üzüyor. Son 4 maçımızı bu tür yediğimiz gollerle berabere bitiriyoruz. Son vuruşları iyi yapamıyoruz. Her hafta hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi olma yolunda ilerliyoruz. Bundan sonra daha zor maçlar var ama daha iyi olacağız inşallah.”

(Hüseyin AŞKIN)