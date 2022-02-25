Emre Öztürk ameliyat oldu

Bir süredir, sol dizinde sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olan Emre Öztürk, İstanbul’da, Pendik VM Medical Hastanesi’nde, Op.Dr. Mustafa Karahanlı tarafından ameliyat edildi. Deneyimli savunma oyuncusunun, ameliyatının gayet başarılı geçtiği açıklandı.

Tedavisi devam eden Emre Öztürk’ün, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)

