Emre Öztürk ameliyat oldu
Çorum FK’lı futbolcu Emre Öztürk, artroskopik menüsküs ameliyatı geçirdi.
Spor 25.02.2022, 18:17 25.02.2022, 18:17
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Bir süredir, sol dizinde sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olan Emre Öztürk, İstanbul’da, Pendik VM Medical Hastanesi’nde, Op.Dr. Mustafa Karahanlı tarafından ameliyat edildi. Deneyimli savunma oyuncusunun, ameliyatının gayet başarılı geçtiği açıklandı.
Tedavisi devam eden Emre Öztürk’ün, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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