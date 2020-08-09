Emre Gemici’nin yeni durağı belli oldu

2018-2019 sezonunda Çorum FK formasını yarım sezon terlettikten sonra Pazarspor’a transfer olan 26 yaşındaki golcü futbolcu Emre Gemici geçen sezon ise Nevşehir Belediyespor’da forma giydi. Nevşehir Belediyespor forması ile 29 maçta 5 gol atan deneyimli futbolcu yeni sezon için Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile anlaştı.

(Rıfat KARA)