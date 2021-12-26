Emrah Kuş Türkiye Şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılının son faaliyeti olan Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Sakarya’da düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde Çorumlu güreşçiler iki madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda, Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen ve büyük ilgi gören şampiyonada, 82 kiloda, İzmir Büyükşehir Belediyespor adına mindere çıkan Çorumlu milli güreşçi Emrah Kuş, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, aynı kulüpten takım arkadaşı Hasan Berk Kılınç’la şampiyonluk için karşılaşan Emrah Kuş, minderden galip ayrılarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

55 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Himmet Sandıklı da başarılı müsabakalar çıkarttı. Sandıklı, şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Doğuş Ayazcı ile birlikte Türkiye üçüncülüğünü paylaştı.

(Hüseyin AŞKIN)

