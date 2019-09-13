Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor

Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, bugün Kazakistan’da başlayacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde mindere çıkacak.

Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor

Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, bugün Kazakistan’da başlayacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde mindere çıkacak.

13 Eylül 2019 Cuma 21:27
Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor

Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, bugün Kazakistan’da başlayacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde mindere çıkacak.

2019 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası bugün Kazakistan’ın Nursultan kentinde grekoromen stil müsabakalarıyla başlıyor. Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde Çorumlu güreşçi Emrah Kuş da mindere çıkacak.

Şampiyonada bugün 55, 63, 72 ve 82 kilo müsabakaları yapılacak. Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, 82 kilonun ilk turunda Çinli güreşçi Haitao Qıan ile karşılaşacak. Bugün ayrıca Türk güreşçilerden 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici ve 72 kiloda Cengiz Arslan da mindere çıkacak. (Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
Gel bakalım Gümüşhane
Gel bakalım Gümüşhane
Kaya: “Seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı yaşıyoruz”
Kaya: “Seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı yaşıyoruz”
Töremiş’li milliler Balkan Şampiyonu
Töremiş’li milliler Balkan Şampiyonu
Bakanlık stadı devralıyor
Bakanlık stadı devralıyor
M.Can Töremiş Bulgaristan’da
M.Can Töremiş Bulgaristan’da
Yeni yönetim belli oldu
Yeni yönetim belli oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim