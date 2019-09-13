Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor

Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, bugün Kazakistan’da başlayacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde mindere çıkacak.

2019 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası bugün Kazakistan’ın Nursultan kentinde grekoromen stil müsabakalarıyla başlıyor. Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde Çorumlu güreşçi Emrah Kuş da mindere çıkacak.

Şampiyonada bugün 55, 63, 72 ve 82 kilo müsabakaları yapılacak. Çorumlu güreşçi Emrah Kuş, 82 kilonun ilk turunda Çinli güreşçi Haitao Qıan ile karşılaşacak. Bugün ayrıca Türk güreşçilerden 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici ve 72 kiloda Cengiz Arslan da mindere çıkacak. (Hüseyin AŞKIN)