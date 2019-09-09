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Emrah Kuş Kazakistan’da

Fatih Erdin’den sonra Emrah Kuş da Kazakistan’da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek.

Emrah Kuş Kazakistan’da

Fatih Erdin’den sonra Emrah Kuş da Kazakistan’da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:09
Emrah Kuş Kazakistan’da

Fatih Erdin’den sonra Emrah Kuş da Kazakistan’da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek. Dün akşam Kazakistan’a uçan Grekoromen A Güreş Milli Takımı’nda Emrah Kuş 82 kiloda mindere çıkacak.

Çorumlu milli güreşçi Emrah Kuş, 14 Eylül’de başlayacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek.

Çorumlu güreşçilerden Fatih Erdin’in, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda Milli Takıma girmesinden sonra grekoromen stilde de Emrah Kuş kadroya seçildi.

Yıllardır grekoromen stilde Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden Emrah Kuş, Kazakistan’daki Dünya Şampiyonası’nda 82 kiloda milli mayoyu giyecek

Dün akşam 18.40 uçağı ile İstanbul’dan Kazakistan’a uçan Grekoromen Güreş Milli Takımı’nda yer alan sporcular ve kiloları şöyle: Şerif Kılı (55), Kerem Kamal (60), Rahman Bilici (63), Atakan Yüksel (67), Cengiz Arslan (72), Fatih Cengiz (77), Emrah Kuş (82), Metehan Başar (87), Cenk İldem (97) ve Rıza Kayaalp (125)

Şampiyona 14 Eylül’de grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak olup, kilolarında ilk 6’ya giren güreşçiler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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