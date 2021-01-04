Elif Dila Bayrak Süper Lig’de ilk sayısını attı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi’nin Çorumlu basketbolcusu Elif Dila Bayrak, Süper Lig’de oynadığı ikinci karşılaşmasında ilk sayısını kaydetti.
Spor 04.01.2021, 21:44
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Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda yetişerek Ankara temsilcisi Çankaya Üniversitesi altyapısına transfer olan Çorumlu basketbolcu Elif Dila Bayrak, A takım forması ile çıktığı ikinci Süper Lig maçında harika bir performans ortaya koydu. 16 yaşındaki genç basketbolcu Samsun Canik Belediyespor ile oynanan 15.hafta maçında 13 dakika 33 saniye süre aldı. Oyunda kaldığı süre içinde 7 sayı kaydeden Çorumlu basketbolcu 2 ribaund ve 1 asistle oynadı. Elif Dila Bayrak’ın performansı ile öne çıktığı mücadeledeyi Çankaya Üniversitesi 119-64 kazandı.
(Spor Servisi)
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