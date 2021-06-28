Elif Dila Bayrak Milli Takım’da

Altyapı eğitimini Çorum Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde alan ve 4 yıl önce küçük takım oyuncusu iken Çankaya Üniversitesi’ne transfer olan Elif Dila Bayrak, Milli Takım’a çağrıldı.

18 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, 27 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Çekya’nın Klatovya kentinde düzenlenecek olan FİBA Avrupa Challengers’de mücadele edecek. Türkiye’yi temsil edecek takımda yer alan sporcular açıklandı ve kampa davet edildi. Kampa çağrılan sporcular arasında, Çorumlu, 1,85 santimetre boyundaki forvet oyuncusu basketbolcu Elif Dila Bayrak da yer alıyor. Milliler, 2 Temmuz’da İzmir’de toplanıp kampa girecek.

(Spor Servisi)

