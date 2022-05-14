Elif Dila Bayrak Amerika’ya transfer oldu

Elif Dila Bayrak, son transferi ile Çorum basketbol tarihine geçerken, Türkiye’nin de gururu oldu. Milli basketçi, basketbolun beşiği, Amerika’ya transfer oldu.

2004 doğumlu olan ve basketbol altyapı eğitimini Çorum’da, Spor İhtisas Kulübü’nde aldıktan sonra, 2017 yılında, Kadınlar Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi’ne transfer oldu. Gösterdiği başarılı performansla, alt yaşlarda, Türk Milli Takımı’nın formalarını da başarıyla giyen Elif Dila Bayrak, son transferi ile büyük ses getirdi.

Amerika’nın, California eyaletindeki State Fresno Üniversitesi’nde burslu olarak eğitimini sürdürecek olan Elif Dila Bayrak, aynı zamanda, 1.Lig’de mücadele eden State Fresno Basketbol takımında oynayacak.

Yeni sezon kadrosunu oluşturma yolunda, bu sezon 4.transferini, Elif Dila Bayrak’ı kadrosuna katarak gerçekleştiren State Fresno Üniversitesi’nde Baş antrenör Jaime White, Elif Dila ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. White; Elif, harika bir sıçrama yeteneği ve çok yönlülüğe sahip.

Elif 185 santimertelik kanat açıklığına sahip ve birçok pozisyonu rahatlıkla savunabiliyor. Hücumda 3 sayının gerisinden tehdite sahip ve tam sahada olağanüstü. buldoglar olarak geleceği için çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

14.8 SAYI ORTALAMASI İLE OYNADI

U18 Milli Takımı’na da seçilen 1,85 santimetre boyundaki forvet oyuncusu Elif Dila Bayrak, Süper Lig ekibi Çankaya Üniversitesi’nde bu sezon, 29 maçta forma giyerken, 14,8 sayı, 7,5 ribaunt, 2,1 asist ortalamasıyla oynadı. Yüzde 33 üçlük ortalaması ile oynayan Elif Dila, sezonun genelinde, birçok kez “Haftanın En Değerli Beşine” adını yazdırırken, 3 kez de maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

(Hüseyin AŞKIN)

