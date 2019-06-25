Elif Dila Bayrak 2020’ye göz kırpıyor

Daha önce Bulgaristan ve Romanya’da düzenlenen özel turnuvalarda milli takım forması giyen Çorumlu sporcu Elif Dila Bayrak, 2020 Avrupa Şampiyonası’nın çekirdek kadrosunda yer alıyor. Bayrak, bu doğrultuda, U15 Milli Takımı’nın geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan hazırlık kampına katıldı. Kampta da başarılı bir performans sergileyen Elif Dila Bayrak’ın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eğitim hayatını Arı Koleji’nde sürdüren Elif Dila Bayrak’ın sporculuk kariyerinde değişik yaş gruplarında önemli Türkiye dereceleri bulunuyor.

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri, Elif Dila Bayrak’ın fiziki ve teknik olarak büyük gelişim kaydettiğine dikkat çekerken, önümüzdeki yıllarda A Milli Kadın takımında yer alacağına inandıklarını ifade ettiler.