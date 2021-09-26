Eleştirilerin odağında Ahmet Yıldırım var

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 4.hafta maçında Manisa deplasmanında konuk olduğu Turgutluspor’la golsüz berabere kalırken, teknik direktör Ahmet Yıldırım eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

İç sahada Sakaryaspor karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından Turgutlu’da da 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan daha kaybedilmesi, kırmızı-siyahlı camiayı üzdü. Sosyal medyada ise teknik direktör Ahmet Yıldırım hedef tahtasına oturtuldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Ahmet Yıldırım’ın oynattığı futboldan memnun kalmazken, kadro seçimi ve oyuna müdahalelerini eleştirdi. Ahmet Yıldırım’la yolların ayrılması gerektiği ile ilgili de birçok yorum yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Çorum FK’nın bir türlü ideal kadroyla mücadele etme fırsatı bulamadığını, bu yüzden Ahmet Yıldırım’ın yapabileceği fazla bir şey olmadığını belirterek biraz sabır gösterilmesi gerektiği yönündü görüş belirtti.

Sakaryaspor maçında Salih Zafer ve Seçkin Getbay’ın kırmızı kart görmelerinden sonra, Turgutluspor maçında da henüz 23.dakikada Batuhan Er’in çift sarıdan oyundan atılması, en çok eleştirilen konulardan biri oldu. Sporseverler, itirazdan dolayı kırmızı kart gören Batuhan Er’e ceza verilmesi yönünde görüş belirttiler.

Sosyal medyada yapılan eleştirilere karşılık Çorum FK cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(Hüseyin AŞKIN)