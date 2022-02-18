“Eksiklere rağmen en iyi sonucu almak istiyoruz”

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Sivas Belediye ile oynayacakları maçın, iki takım için de 6 puan değerinde olduğuna vurgu yaparken, hedeflerinin, Çorum’a iyi bir sonuçla dönmek olduğunu söyledi.

Takımda, oyuncu bazında çok sayıda eksik olduğunu kaydeden Yakup Alkan, “Eksiğimiz çok ama, her şeye rağmen en iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız. Kim oynarsa oynasın, tüm oyuncularımıza güvenimiz tam.

Zor bir maç olacak. İki takım için de 6 puan değerinde bir maç oynayacağız. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek ve hedefe ulaşma noktasında önemli bir engeli daha aşmak adına kazanmak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

