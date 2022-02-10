Ekrem İmamoğlu’ndan Çorum Voleybol’a malzeme desteği

Edinilen bilgilere göre, İ.B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, spor kulüplerine sağladığı destekler üzerine, Çorum Voleybol da malzeme talebinde bulundu. Bunun üzerine, İ.B.B.’den bir heyet geçtiğimiz günlerde Çorum Voleybol’un antrenmanını ziyaret etti ve malzeme listesi istedi. Antrenör Ali Haydar Teke de, ihtiyaç duydukları malzemelerin listesini heyete verdi.

Aradan geçen kısa sürenin ardından, malzemeler, CHP İl ve Merkez ilçe örgütü aracılığı ile Çorum Voleybol’a ulaştırıldı. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, Çorum Voleybol’un antrenmanını ziyaret ederken, beraberinde getirdikleri malzemeleri antrenör Ali Haydar Teke’ye teslim ettiler.

Ali Haydar Teke, desteklerinden dolayı CHP’li İ.B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve CHP İl ve Merkez İlçe Teşkilatına teşekkür etti.



(Hüseyin AŞKIN)

