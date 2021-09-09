Ekmekçioğulları Grubu ile devam

Geçen sezon futbolcuların resmi maçlarda giydikleri şortlarda yer alan Ekmekçioğulları Grubu logosu, bu sezon forma kollarında yer alacak. Konuyla ilgili Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Takımımızın 2021-2022 Sezonu boyunca tüm resmi müsabakalarda giyeceği forma kollarında Ekmekçioğulları Grubu logosu yer alacaktır” denildi.

Geçen sezon Ekmekçioğulları Grubu logosunun yer aldığı şortlarda bu sezon ise Esenyel Denizcilik logosu bulunuyor. Bununla ilgili, geçtiğimiz hafta Esenyel Denizcilik ile anlaşma sağlanmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

