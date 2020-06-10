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Eğer’den Spor İşleri Müdürü Solak’a hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, kısa bir süre önce Turgut Özal İş Merkezi’nden Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi Öğretmen Lisesi Sokak’ta bulunan Çorum Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’ndaki yerine taşınan Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Spor 10.06.2020, 20:05
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Eğer’den Spor İşleri Müdürü Solak’a hayırlı olsun ziyareti

Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ziyaret sırasında Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’la sohbet ederken, Çorum Belediyesi’ne spora sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Belediye Spor İşleri Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretleri de devam ediyor. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkan Vekili Kenan Biçer ile Dolunay Spor Kulübü Başkanı Rafet Kazak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanları Rıfat Ceylan ve İsmet Alagöz, yüzme antrenörü Bilal Demir, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğrul Özkadı, Zirve Fitnes Spor Salonu sahibi Fahrettin Öztemiz, Spor Lisesi öğretmenleri Yusuf Biçer, Savaş Taştan, Ali Korkmaz, Osman Karakaş ve Gökhan Maden, Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol antrenörleri İrfan Kılıçarslan ile Mehmet Çerman da Nadir Solak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

(Spor Servisi)

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