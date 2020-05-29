Eğer, Ceylan’ı faaliyetler hakkında bilgilendirdi
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i makamında ziyaret etti.
Spor 29.05.2020, 20:55
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, spor alanında yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak milletvekili Ceylan’a bilgi verdi.
Ceylan ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun bakım ve onarım çalışmalarını yerinde incelediler.
(Spor Servisi)
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