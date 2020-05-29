Eğer, Ceylan’ı faaliyetler hakkında bilgilendirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, spor alanında yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak milletvekili Ceylan’a bilgi verdi.

Ceylan ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun bakım ve onarım çalışmalarını yerinde incelediler.

(Spor Servisi)