Efsaneye veda

Önceki gün 85 yaşında hayata gözlerini yuman Avrupa, Dünya ve Olimpiyat eski Şampiyonu, Türk güreşinin efsane isimlerinden hemşehrimiz Tevfik Kış Ankara’da toprağa verildi.

Ankara’da bir süredir tedavi gören ve 85 yaşında hayata gözlerini yuman Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış için Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında milli güreşçi Kış’ın eşi ve ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Kılınan namaz sonrası Tevfik Kış’ın naaşı sevenlerinin omuzunda Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, federasyon başkanları ve güreş camiasından birçok isim katıldı.

TEVFİK KIŞ KİMDİR?

10 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.

1956 yılında Güreşe başladı. 1959 yılı İstanbul’da grekoromen stil 87 kiloda Balkan ikincisi oldu.

1959 yılında Lübnan-Beyrut’ta grekoromen stil 87 kiloda Akdeniz Oyunları Şampiyonluğunu kazandı.

1960 yılında Roma Olimpiyatları’nda grekoromen stil 87 kiloda şampiyon oldu.

1961 yılında Japonya- Yokohama’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü oldu.

1962 yılında A.B.D.- Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonluğunu kazandı.

1963 yılında Finlandiye-Helsinki’de grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonu oldu.

1965 yılında Finlandiya-Tampera’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü.

1966 yılında A.B.D.-Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya ikincisi oldu.

1966 yılında Federal Almanya- Essen’de grekoromen stil 87 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

1967 yılında S.S.C.B.- Minks’te grekoromen stil 87 kiloda Avrupa beşincisi oldu.

Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri. Bele girmeler, suplex ve bel kündesi.

1968 yılında güreşi bırakan Tevfik Kış, Milli Takımda antrenör olarak Türk güreşine hizmet etti.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.