Efsane güreşçi Tevfik Kış’ın ismi Ankara’da caddeye verildi 

4 Eylül 2019’da hayatını kaybeden eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, efsane güreşçi, hemşehrimiz, Tevfik Kış’ın ismi Ankara’da bir caddeye verildi.

Karar Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi'nce alındı.

Törende Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtcu, Tevfik Kış'ın eşi, çocukları ile torunları da yer aldı. Türk Güreşinin Efsane isimlerinden ve Tevfik Kış’ın kadim dostu Ahmet Ayık da törende hazır bulundu.

Törende yer alan Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtcu, Tevfik Kış’ın Türk güreşi için bir efsane olduğunu belirterek “Bu tip isimler kolay yetişmiyor. Artık Tevfik Kış’ın ismi de bu cadde de yaşatılacak. Bu kararın alınmasında büyük emeği olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkür ediyor Tevfik Kış’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

