Efsane geri döndü: 3-2

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Levent Balcı **, Hüseyin Kıvanç Durmaz ***, Güner Mumcu Taştan ***

4.HAKEM: Alkan Parsak.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul ***, Ferdi ***, Eren ***, Osman ***, Oğuz * (Dk. 46 Muhammed Rıdvan **), Mikail * (Dk. 46 Emrah ***), Kerem Çağatay ***, Kıvanç ***, Mert Ilıman ***, Murathan ** (Dk. 70 Kerem Pala *)

YEDEKLER: Reşat, Murat, Batuhan, Hakan.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

BAŞKENT AKADEMİ FUTBOL KULÜBÜ: Taha *, Abdullah *, Süleyman * (Dk. 67 Beytullah *), Ahmet **, Muhammed Burak *, Suat **, Bora **, Bilal **, Tolgahan * (Dk. 82 Ömer *), Eyüp **, Hazarhan * (Dk. 70 Yavuz *)

YEDEKLER: Süleyman, Ahmet Karaman, Yusuf, Polat.

TEKNİK SORUMLU: Dursun Karamustafa.

GOLLER: Dk. 53 Ahmet Sun, Dk. 89 Ömer (Başkent Akademi), Dk. 62 Kıvanç, Dk. 72 Eren, Dk. 76 Emrah (Yeni Çorumspor)

KAÇAN PENALTI: Dk. 77 Bilal (Başkent Akademi)

SARI KARTLAR: Ertuğrul (Yeni Çorumspor), Taha (Başkent Akademi)

Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor maçından sonra Başkent Akademi karşısında da muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Kırmızı-Siyahlılar, ikinci yarıda geriye düştükleri maçta Başkent Akademi’yi 3-2 yenerek bu sezon sahasındaki ikinci, toplamda ise beşinci galibiyetlerini aldılar.

Dün, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta sahaya galibiyet parolasıyla çıkan Yeni Çorumspor 2 bin kadar taraftar desteğini arkasına alarak mücadele etti.

İlk yarıda Kıvanç’la iki kez gole yaklaşan Yeni Çorumspor, ikinci yarıya Oğuz’un yerine Muhammed Rıdvan, Mikail’in yerine ise Emrah değişiklikleriyle başladı. Bu değişiklikler üzerine çift forvete geçen Yeni Çorumspor ilk yarıya oranla hücumda daha etkili oldu.

53.’te bir duran top organizasyonu sonucu Ahmet Sun’un golüyle geriye düşen Yeni Çorumspor’un 59’da Kıvanç’la bir topu direkten döndü. Ataklarını iyice sıklaştırıp rakip kaleyi abluka altına alan Yeni Çorumspor duran toptan Ertuğrul’un ortasında Kıvanç’ın kafa golüyle beraberliği sağlarken, 72’de yine bir duran topta ve yine Ertuğrul’un ortasında bu kez Eren’in kafa golüyle 2-1 öne geçti.

76’da Emrah farkı ikiye çıkartıp Yeni Çorumspor’u iyice rahatlatırken, 77’de kaleci Onur yaptırdığı penaltıda Bilal’in vuruşunda gole izin vermeyerek hatasını telafi etti.

88’de Kerem’in boş kaleye kaçırdığı top dönüp Yeni Çorumspor kalesinde gol oldu. 89’da Ömer’in yaydan şutunda direğin içine çarpan top ağlarla buluşunca, kalan süre sancılı geçti. Başkent ekibi tüm hatlarıyla beraberlik golünü ararken, Yeni Çorumspor ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı ancak başka gol olmayınca karşılaşma Yeni Çorumspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sezon sahasında ikinci galibiyetini alan Yeni Çorumspor puanını 15’e yükseltirken, Başkent Akademi 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 27: Yeni Çorumspor8 atağında, soldan Murathan ortaladı, Mikail’in kafayla indirdiği topa kale alanının sol köşesinde Kıvanç ilk pozisyonda uygun durumda olmasına rağmen vuramadı, ikinci denemesinde vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

DAKİKA 36: Yeni Çorumspor gole yaklaştı. Sağdan Ertuğrul ortaladı, kale alanı içerisinde Kıvanç’ın röveşata denemesi az farkla üstten auta gitti.

DAKİKA 41: Başkent Akademi’nin sağdan kazandığı serbest vuruşta Ahmet ortaladı, penaltı noktası civarında bomboş durumda Bora kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 45: Başkent Akademi, Yeni Çorumspor yarı alanının ortalarından sağdan taç çizgisine yakın yerden serbest vuruş kazandı. Bilal’in orta şut karışımı vuruşunda kaleci Onur boşa çıktı ancak top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

DAKİKA 53 (GOL): Başkent Akademi golü buldu. Yeni Çorumspor ceza yayının sol boşluğunun 7-8 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşta Aziz ortaladı, Bora’nın kafayla çevirdiği topu Ahmet dokundu, iyi bir vuruş olmamasına rağmen kaleci Onur’un büyük hatasında top ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 59: Yeni Çorumspor gole çok yaklaştı. Murathan soldan ortaladı, Mert’in kafayla indirdiği topu Kıvanç kale alanı çizgisinden tamamladı, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 60: Yeni Çorumspor atağında, Kerem Çağatay ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci güçlükle çıkardı.

DAKİKA 62 (GOL): Yeni Çorumspor’un beraberlik golü geldi. Sağdan Ertuğrul’un kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Kıvanç kagayı vurdu: 1-1.

DAKİKA 72 (GOL): Yeni Çorumspor’un ikinci golü geldi. Bu kez soldan kazanılan serbest vuruşta Ertuğrul topu penaltı noktasına kesti, Eren kafayı vurdu: 2-1.

DAKİKA 76 (GOL): Fark ikiye çıktı. Kerem’in pasına hareketlenen Emrah, kendisini perdelemeye çalışan Abdullah’tan topu kaptı, yayın sağından içeri girer girmez sert ve düzgün vurdu: 3-1.

DAKİKA 77: Başkent Akademi penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada boşa çıkan kaleci Onur ikinci hamlede topu kontrol etmek isterken Ahmet Sun’u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Bilal’in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Onur yerden soluna gelen topu çıkarttı, dönen topu Başkentli oyuncular dışarı attı.

DAKİKA 88: Yeni Çorumspor çok net bir fırsattan yararlanamadı. Soldan Mert ortaladı, arka direkte Kerem Pala kafayla topu boş kale yerine auta gönderdi.

DAKİKA 89 (GOL): Başkent Akademi farkı bire indirdi. Ömer’in ceza yayı üzerinden şutunda kale direğinin içine çarpan top ağlarla buluştu: 3-2.

DAKİKA 90+3: Ani gelişen Yeni Çorumspor atağında, Kerem Pala kendi yarı alanından aldığı topla hızla rakip yarı sahaya geçti, ceza yayının sağından içeri girdi, kale alanının köşesinden kaleye şutunda son anda araya savunma oyuncusu Abdullah girdi, korner.