Efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.
Spor 26.11.2020, 01:03
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Futbol dünyasını üzüntüye boğan haber Arjantin'den geldi. Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Arjantin basını olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları üzücü haberi haberi duyurdu.
Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Napoli ev Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.
1986 yılında oynanan Dünya Kupası'nda Arjantin futbol takımının kaptanlığını yapan ve adını tarihe yazdıran Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu.
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