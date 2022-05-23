Efor, madalyaları topladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Antalya Adrasan'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum'u ilk kez Efor Spor Kulübü 10 sporcu ile temsil etti. Şampiyonanın ilk gününde Olimpos Antik kentte Lazer Run müsabakaları yapıldı. Koşu ve lazerli tabanca atışlarından oluşan ikili branşta U13 kızlar kategorisinde Meryem Zehra Karademir, aynı kategoride U19 kızlarda Sıla Sema Yıldırım ikinci, büyük erkeklerde ise antrenör Osman Pehlivan ikincilik kürsüsüne çıkmayı başaran isimler oldu.

İkinci gün beatle, koşu ve yüzmeden oluşan üçlü branşta ise büyük erkeklerde Osman Pehlivan şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarırken, U19 kızlarda Sıla Sema Yıldırım bir kez daha ikinciliği elde etti. Efor Spor Kulübü'nün diğer sporcuları ise kategorilerinde ilk 3'e giremezken, ilk 7 içerisinde kendilerine yer buldular.

(Rıfat KARA)

