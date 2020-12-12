Efelerin zor sınavı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u konuk edecek. Şuana kadar ligde 5 karşılaşmaya çıkan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor bu maçlarda 3 galibiyet 2 yenilgi aldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çankırı Birlikspor’u iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden Çorum’un efeleri aynı tarifeyi yarın lider Anadolu Voleybol karşısında da uygulamak istiyor. 9 puanlı Sungurlu Belediyespor ile 15 puanla zirvede yer alan Anadolu Voleybol arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Zonguldak DSİ ile Çankırı Birlikspor, TVF Spor Lisesi ile Ziraat Bankkart ve Ankara TED Kolejliler ile SGK takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)