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Efelerin maçı Salı günü oynanacak
Spor 06.03.2021, 00:19
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Yarın Çorum’da oynanması gereken Sungurlu Belediyespor-Ankara TED Kolejliler maçı Ankara temsilcisinde yaşanan kovid-19 vakaları nedeniyle Salı gününe ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 14.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Ankara TED Kolejliler yarın Çorum’da sezonun son maçını oynayacaktı. Ankara temsilcisinde 10 gün önce yaşanan kovid-19 vakalarının karantina süresinin dolmaması üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu maçın 9 Mart Salı gününe ertelendiğini duyurdu.
(Spor Servisi)
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