Efelerin finaldeki rakipleri ve fikstürü belli oldu

Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde, Konya ve Sivas’ta düzenlenen Play-Off yarı final grup maçları tamamlandı ve finale yükselen takımlar belli oldu.

Yarı final maçları sonunda, 8 takım, Konya’da düzenlenecek final grubuna yükselirken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün finaldeki rakipleri ve maç programı da belli oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Konya B grubundaki üç maçını da kazanarak finale birinci çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, final grubunda Sivas D grubu birincisi Osmaniye İstiklal Ortaokulu, Sivas A grubu ikincisi Bursa Karacabey Belediye ve Konya C grubu ikincisi Ankara Anadolu Voleybol ile birlikte 2.grupta mücadele edecek.

1.grupta ise, Gaziantep Gençlikspor, Diyarbakır Yenişehir Belediye, Gümüşsu Gümüşhanespor ve İstanbul Okyanus Koleji yer alıyor.

İLK MAÇ ANADOLU VOLEYBOL’LA

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçını 5 Mart Cumartesi günü, saat 16.30’da, normal sezonda da ligde aynı grupta mücadele ettiği Ankara Anadolu Voleybol ile oynayacak. 6 Mart Pazar günü, saat 18.30’da Bursa temsilcisi Karacabey Belediye ile karşılaşacak olan Çorum Belediyesi, son maçını ise 7 Mart Pazartesi günü saat 17.30’da Osmaniye İstiklal Ortaokulu ile yapacak.

ŞANSI YÜZDE 50

2 grupta 8 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği final gruplarında, ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım 1.Lig’e yükselecek.

(Hüseyin AŞKIN)

