Efelerin 10. transferi Furkan Cöne

Alanya Belediyespor’dan 23 yaşındaki kanat hücum oyuncusu Mustafa Susam ve 24 yaşındaki pasör Kaan Atmaca, Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan 28 yaşındaki smaçör Yiğit Onaylı, Ordu Akkuş Belediyespor’dan 23 yaşındaki orta oyuncusu Batuhan Karaca, Haliliye Belediyespor’dan 22 yaşındaki pasör Tarık Öztekin, Mardin Yeni Kızıltepaspor’dan 23 yaşındaki smaçör Kadir Gürkan Uz, Akkuş Belediyespor’dan 33 yaşındaki smaçör Murat Çakmak, Ziraat Bankkart’tan 20 yaşındaki orta oyuncusu Ali Tanç ve 33 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento’yu katan Çorum temsilcisi, dün de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’dan libero Furkan Cöne ile anlaştı.

25 yaşında, 1.80 metre boyunda olan Furkan Cöne, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Bingöl Solhanspor, Cizre Belediyespor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da oynadı.

(Hüseyin AŞKIN)

