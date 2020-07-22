Efelere sağlık sponsoru

Sungurlu Belediyesi Voleybol takımlar baş antrenörü Mustafa Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020-2021 sezonun da Türkiye 2. Voleybol ligin de mücadele edecek olan filenin efelerine Ankara’dan sağlık sponsoru olan Primer Tıbbı Görüntüleme Merkezi sahibi ve aynı zamanda Acıbadem Ankara Hastanesi başhekimi hemşerimiz Dr. Mehmet Yörübulut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize yönelik yaptığımız bu güzel çalışmalarımız, ses getirmeye devam ediyor. Voleybol takımımızı yakinen takip eden ve her zaman takımımızın yanın da olan yardımlarını esirgemeyen Dr. Mehmet Yörübulut hocamıza gençlerimiz ve Sungurlumuz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Liglerin Eylül ayında başlayacağını da belirten Özdemir, “Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağırlık ve kondisyon çalışmalarımızı bu ay sonu bitireceğiz. Ağustos başı itibariyle salon çalışmalarımız başlayacak, lige en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bunun için gerekli tüm imkânları bizlere sağlayan Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e ve kulüp Başkanımız Bahri Sezen'e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

(Serkan Şansever-Sungurlu)