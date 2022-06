Efelere Brezilyalı pasör çaprazı

Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Çorum ekibi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, Brezilyalı pasör çaprazı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento’yı kadrosuna kattı.

Ligdeki ilk sezonuna iddialı hazırlanan ve daha önce Alanya Belediyespor’dan 23 yaşındaki kanat hücum oyuncusu Mustafa Susam ve 24 yaşındaki pasör Kaan Atmaca, Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan 28 yaşındaki smaçör Yiğit Onaylı, Ordu Akkuş Belediyespor’dan 23 yaşındaki orta oyuncusu Batuhan Karaca, Haliliye Belediyespor’dan 22 yaşındaki pasör Tarık Öztekin, Mardin Yeni Kızıltepaspor’dan 23 yaşındaki smaçör Kadir Gürkan Uz, Akkuş Belediyespor’dan 33 yaşındaki smaçör Murat Çakmak ve Ziraat Bankkart’tan 20 yaşındaki orta oyuncusu Ali Tanç’u kadrosuna katan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, tarihinin ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Çorum ekibi, daha önce Brezilya, Lübnan, Bolivya, Romanya, Kıbrıs, İran ve son olarak Bahreyn liglerinde oynayan pasör çaprazı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento ile 1 sezonluğuna anlaştı.

33 yaşında, 1.84 santimetre boyundaki deneyimli pasör çaprazı, pasları ve sert smaçlarının yanı sıra, etkili blokları ile dikkat çekiyor.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün dokuzuncu transferi olan Brezilyalı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento, Türkiye’de ilk kez forma giyecek.

