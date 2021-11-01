Efelere Anadolu engeli: 2-3
Sezona ikide iki yaparak başlayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Anadolu Voleybol'a yenilmekten kurtulamadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol'u konuk etti. Dün saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum'un efeleri seti 25-19 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. Denk bir mücadeleye sahne olan ikinci seti konuk Anadolu Voleybol 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tekrardan eline alan Çorum temsilcisi bu seti de 6 sayı farkla kazanarak 2-1 öne geçerken, dördüncü seti ise 29-27 kaybederek maçı final setine taşıdı. İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu final setinin son bölümünde konuk Anadolu Voleybol hata yapmayarak seti 15-12 maçı da 3-2 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 6'a, konuk Anadolu Voleybol ise 5'e yükseltti.
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Hasan Öztürk, Hasan Olgun.
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Doğan, Berkcan, Mahmut, Berke, İlker, Soner, Ali, Emirhan, Mehmet.
ANADOLU VOLEYBOL: M.Furkan, Ozan, Emir, Kaan, B.Ali, Umut, Ali, Kaan, Kayra, İbrahim, Taner, Erkut, Mert, Musa.
SETLER: 25-19, 23-25, 25-19, 27-29, 12-15.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6