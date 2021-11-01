Efelere Anadolu engeli: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol'u konuk etti. Dün saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum'un efeleri seti 25-19 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. Denk bir mücadeleye sahne olan ikinci seti konuk Anadolu Voleybol 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tekrardan eline alan Çorum temsilcisi bu seti de 6 sayı farkla kazanarak 2-1 öne geçerken, dördüncü seti ise 29-27 kaybederek maçı final setine taşıdı. İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu final setinin son bölümünde konuk Anadolu Voleybol hata yapmayarak seti 15-12 maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 6'a, konuk Anadolu Voleybol ise 5'e yükseltti.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Hasan Olgun.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Doğan, Berkcan, Mahmut, Berke, İlker, Soner, Ali, Emirhan, Mehmet.

ANADOLU VOLEYBOL: M.Furkan, Ozan, Emir, Kaan, B.Ali, Umut, Ali, Kaan, Kayra, İbrahim, Taner, Erkut, Mert, Musa.

SETLER: 25-19, 23-25, 25-19, 27-29, 12-15.

(Rıfat KARA)

