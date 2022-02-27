Efeler’den süper başlangıç: 3-1

Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi Play-Off Yarı Final Grubu B Grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçında Gümüşsu Gümüşhane Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği B grubunda ilk maçlar oynandı. Çorum Belediyesi, Karatay Kongre Büyük Salon'da oynanan maçta, Gümüşsu Gümüşhane ile karşılaştı. Çekişmeli geçen ilk seti 26-24 kazanan Çorum Belediyesi, ikinci seti 25-21 kaybedince, durum 1-1 oldu.

Üçüncü sette rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak ikinci setin rövanşını alan Çorum ekibi, yeniden öne geçerken, dördüncü seti de 25-18 kazanıp sahadan 3-1 galip ayrıldı.

1.Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum Belediyesi, aldığı bu galibiyetle final yolunda dev bir adım atarken, Pazartesi günü aynı salonda, saat 14.00'de ilk günün lideri Arkasspor'la karşılaşacak.

(Hüseyin AŞKIN)

