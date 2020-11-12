Efelerden Görmüş’e ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ü hafta sonu Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonunda oynanacak Zonguldak DSİ maçına davet ederek, Kaymakam Görmüş’ün isminin yazılı olduğu forma ve atkı hediye etti.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sungurlu Belediyespor’un başarısı bizleri mutlu edecektir. Bizde Kaymakamlık olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hafta sonu oynanacak olan maçta Sungurlu Belediyespor Voleybol takımına başarılar diliyorum” dedi.

(Spor Servisi)