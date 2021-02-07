Efelerden acı kayıp: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 10.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi Çorum’da karşı karşıya geldi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde son bölüme kadar başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri seti 26-24 kaybetti. İkinci sette oyunun üstünlüğünü tamamen eline geçiren konuk TVF Spor Lisesi seti 25-18 kazanarak maçta 2-0 öne geçen taraf oldu. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren Ankara temsilcisi seti 25-19 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Play-Off yolunda büyük bir yara alan Sungurlu Belediyespor 14 puanda kalırken, konuk TVF Spor Lisesi ise puanını 22’e yükseltti.

(Spor Servisi)